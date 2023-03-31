Англія

Football.ua підготував переклад цікавого матеріалу The Athletic стосовно пам'ятних хет-триків у Прем'єр-Лізі.

За 31 сезон англійської Прем'єр-Ліги було зроблено 369 хет-триків.

Було забито багато важливих м'ячів, які знаходяться на пам'ятному постаменті або покриті шаром пилу та лежать десь у футбольному гаражі.

І в цьому краса футболу, немає двох однакових хет-триків. Якийсь хороший, якийсь поганий, а комусь просто пощастило. Деякі з них забиваються головою, деякі — дальніми ударами, а деякі — неробочою ногою. Деякі вражаючі, деякі буденні, а деякі ви могли б забити самі.

Але який найкращий? А який найгірший? Ну, це дуже суб'єктивно. Ви можете мати власну думку про це. Натомість ми переглянули всі ці численні трійки та пропонуємо вам найпомітніші з них за допомогою ретельно відібраних категорій.

З найкоротшої відстані: Дірк Кейт, Ліверпуль проти Манчестер Юнайтед, 2010-11

Чи існує таке поняття, як "поганий хет-трик Прем'єр-Ліги"? Можливо, а може, й ні, але є одне, до якого відноситься давній крик "Моя бабуся могла б забити це", і це трійка Дірка Кейта, яка трапилася в матчі Ліверпуля проти Манчестер Юнайтед у 2011 році. Кейт спершу замкнув навіс Луїса Суареса, потім забив головою з п'яти ярдів. Третій був після удару Суареса зі штрафного, який відбив Едвін ван дер Сар, а Кейт опинився першим на добиванні, щоб пробити у верхній кут ворожих воріт. Загальна дистанція: 8,54 ярда.

З найдальшої відстані: Луїс Суарес, Ліверпуль проти Норвіча, 2011-12

Луїс Суарес забив 12 із 69 своїх голів у Прем’єр-Лізі проти Норвіча, що становить трохи менше двох відсотків від кількості пропущених Норвічем у Прем’єр-Лізі. Першим голом був звичайний удар за стандартами Суареса — постріл лівою ногою приблизно з 12 ярдів. Другий? Більш вражаючий, удар у дальній правий кут. Але третій був найкращим: сміливий удар фактично з центрального кола за комір Джона Радді. Загалом, хет-трик Суареса прийшов із загальної відстані 80,57 ярдів.

Найстарший гравець: Тедді Шерінгем, Портсмут проти Болтона, 2003-04

Коли Тедді Шерінгем зробив свій четвертий і останній хет-трик у епоху Прем'єр-Ліги, ви можете помітити, що деякі речі змінилися. Не такий гнучкий, як колись. Посередині товстий. Тривожне збільшення кількості нічних відвідувань туалету. Це був вже не той гравець, який творив дива у складі Юнайтед. Свій хет-трик за Портсмут він зробив у віці 37 років і 146 днів, забивши чудовим ударом головою в верхній ближній кут, далі чітко вразив ворота після передачі у центр штрафного майданчика та завершив голом з пенальті.

Наймолодший гравець: Майкл Оуен, Ліверпуль проти Шеффілд Венсдей, 1997-98

Якщо вас не було у 1998 році, важко переоцінити, наскільки захоплюючим був Майкл Оуен — як у реальній грі, так і в його обіцянках. Але в 1999 році він надірвав одне зі своїх підколінних сухожиль. Він не був належним чином вилікуваний, і після цього ніколи не був таким, як раніше. Цей хет-трик проти Шеффілда Венсдей — справжній хет-трик Оуена, два голи з яких прийшли, коли він грамотно відкрився під м'яч, щоб не використовувати ліву ногу. На той момент йому було лише 18 років і 62 дні. Це був ретельний підсумок його неймовірного, хвилюючого таланту.

Усі з пенальті: Ян Молбі, Ліверпуль проти Ковентрі Сіті, 1986-87

Не зовсім Прем'єр-Ліга — в епоху АПЛ не було жодного хет-трику з пенальті. Це сталося лише двічі в англійських лігах з 1957 року. Однак був приклад у 1986 році під час повторного матчу четвертого раунду Кубка Ліги між Ліверпулем і Ковентрі Сіті. Ян Молбі зробив честь, поклавши першого низом зліва від воротаря. Потім він забив другий ліворуч від кіпера. Третій — класичний по центру. Обдури мене одного разу, соромно. Обдури мене двічі, соромно мені. Обдури мене тричі — привіт, я Стів Огрізовіч.

Усі головою: Данкан Фергюсон, Евертон проти Болтона, 1997-98; Саломон Рондон, Вест Бромвіч проти Свонсі, 2016-17

Якби вам довелося вгадати, хто з гравців Прем'єр-ліги зробив хет-трик головою, Данкан Фергюсон був би досить високо у списку. І він не розчарував своєю трійкою проти Болтона в 1997 році. Можливо, ви б менш ймовірно вибрали фаворита Рафи Бенітеса Саломона Рондона, але він забив три голи головою проти Свонсі у 2016 році, додавши вирішальні штрихи до трьох абсолютно чудових пасів Метта Філіпса та Кріса Бранта, повністю заслуживши своє прізвисько венесуельського Данкана Фергюсона.

Усе завдяки захиснику: Гері Гіллеспі, Ліверпуль проти Бірмінгема, 1985-86

У Прем’єр-Лізі не було жодного хет-трику, зробленого захисником, і для всіх тих, хто кричить "Стів Ватсон", неправда — він грав у півзахисті того дня, коли зробив це за Евертон проти Лідса в 2003 році. Таким чином, останній хет-трик у вищому дивізіоні Англії, зроблений захисником, стався у 1986 році, коли Гері Гіллеспі з Ліверпуля забив тричі у ворота Бірмінгема. І зрозумійте: це був ідеальний хет-трик. Удар головою після подачі з кутового, удар фактично в пусті ворота з кількох метрів, а потім пенальті, коли Бірмінгем, вигрававший на той момент 4:0, вирішив: "Так, не має значення, якщо ми нереалізуємо пенальті, давайте віддамо його захиснику".

Найбільша частка голів у Прем’єр-Лізі: Фреді Бобіч, Болтон проти Іпсвіч Таун, 2001-02

Фреді Бобіч: переможець Євро-96, переможець Бундесліги, найкращий бомбардир Бундесліги. Він провів лише короткий період в Англії, фактично зігравши лише 16 ігор, приєднавшись до колекції бродяг і невдах, орендованих Семом Еллардайсом, котрі намагалися залишитися в АПЛ в 2001-02 роках.

Що ж, одна гра виявилася вражаючою: Бобіч забив чотири голи за Болтон у цих 16 іграх, і три з них відбулися у матчі проти Іпсвіча у квітні 2002 року, коли хлопці Еллардайса перемогли з рахунком 4:1, щоб врятуватися від вильоту. Це також були його останні голи за клуб. Отже, 75 відсотків його голів у Прем'єр-лізі були забиті одним хет-триком.

Найшвидший: Садіо Мане, Саутгемптон проти Астон Вілли, 2014-15

Цей хет-трик ви вже будете точно знати. Садіо Мане побив рекорд Роббі Фаулера, коли оформив хет-трик за Саутгемптон проти Астон Вілли в 2015 році, витративши на це все усього лише дві хвилини та 56 секунд — точна тривалість пісні Hi Ho Silver Lining Джеффа Бека. Коли хтось забиває три голи протягом трьох хвилин, не варто говорити про їхню якість, але перші два були не дуже яскравими та навіть дещо спірними. Але знову ж таки: менше трьох хвилин. Ми усе відпустимо та пробачимо.

Остання заміна: Оле Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед проти Ноттінгем Форест, 1998-99

Сім гравців зробили хет-трики після того, як вийшли з лави запасних, але найвідомішим з них є чотири голи Оле Гуннара Сульшера в переможному матчі Манчестер Юнайтед над нещасним Ноттінгем Форест 1999 року з рахунком 8:1. І це також хет-трик, забитий останнім вийшовшим на заміну гравцем, тому що Сульшер блискуче забив свої голи після появи на полі на 72 хвилині. А потім додав ще один, щоб приниження було повним.

Проти найкращої команди: Ромелу Лукаку, Вест Бромвіч проти Манчестер Юнайтед, 2012-13

Є кілька способів визначити, хто є "найкращою командою". Наприклад, було зроблено три хет-трики проти команди, яка на той час була лідером чемпіонату: Кейт проти Юнайтед, Фаулер проти Астон Вілли в 1998 році та Ромелу Лукаку за Вест Бромвіч проти Юнайтед у травні 2013 року. З гострими спогадами варто зазначити, що це була остання гра сера Алекса Фергюсона в історії, яка закінчилася неймовірною нічиєю 5:5 — не те, щоб Юнайтед дуже хвилювався, тому що вони вже виграли чемпіонат. І вони зробили це, набравши 89 очок, тобто вони є командою з найбільшою кількістю очок, яка пропустила хет-трик.

Найгірша команда: Теему Пуккі, Норвіч проти Ньюкасла, 2019-20

Як і "найкращий", "найгірший" може бути суб’єктивним. Але для цих цілей ми збираємося сприймати речі буквально і вибрали гравця, який зробив хет-трик у складі команди з найменшою кількістю очок наприкінці сезону. Це сталося в поєдинку Норвіча у сезоні-2019-20, який завдав удару Ньюкаслу на початку кампанії, а Теему Пуккі забив усі голи в переможній грі з рахунком 3:1.

На жаль, вони виграли лише декілька ігор та завершили сезон на останньому місці, набравши лише 21 очко. Слід зазначити, що Аруна Діндане зробив хет-трик за Портсмут у сезоні-2009-10, коли після вирахування дев’яти очок клуб з південного узбережжя закінчив кампанію з 19 очками. Однак це було рішення поза межами поля, і в сезоні-2019-20 Норвіч був набагато гіршим на полі, ніж Портсмут.

Найбільш безглуздий: Метт Ле Тіссьє, Саутгемптон проти Олдема, 1992-93 і Саутгемптон проти Ноттінгем Форест, 1995-96

Зробити один хет-трик у програшному матчі можна вважати нещастям, забити два вже виглядатиме як сюжет мейнстрімових ЗМІ. Молодим людям може бути цікаво дізнатися, що фанат соціальних мереж Метт Ле Тіссьє грав у футбол — і він також був непоганий у цій справі, зробивши чотири хет-трики у Прем’єр-Лізі.

Але, на жаль, два з них прийшлися на програні матчі, що зробило його єдиним гравцем, який забив більше ніж один такий хет-трик — проти Олдема в 1993 році та Ноттінгем Форест у 1995 році. Хоча він не є рекордсменом за кількістю хет-триків у найбільшій поразці свого клубу: це Роке Санта-Крус, який забив усі голи Блекберна у матчі проти Вігана (5:3) у 2007 році.

Різні курйози

Троє гравців зробили хет-трики проти своїх колишніх клубів: Енді Коул за МЮ проти Ньюкасла у серпні 1999 року, Роббі Кін за Тоттенгем проти Вулвергемптона у грудні 2003 року, Маркус Бент у матчі Вігана проти Блекберна в грудні 2007 року — це не включаючи сюди Гаррі Кейна, який забив стільки ж хет-триків у ворота Лестера (два), скільки голів за нього, під час оренди у 2013 році.

Єдиний гравець, який забив три голи в матчі проти команди, за яку грав його батько, це Ерлінг Голанд у матчі проти Ноттінгем Форест у серпні 2022 року.

Тільки Алан Ширер (п’ять у сезоні-1995-96) зробив більше хет-триків у Прем’єр-лізі за один сезон, ніж Голанд (чотири у сезоні-2022-23).

Голанд також входить до групи обраних, хто зробив хет-трик у тій самій грі, що й його колега, коли він і Філ Фоден відзначилися проти Манчестер Юнайтед у жовтні 2022 року.

Еммануель Адебайор відзначився хет-триками у Прем'єр-Лізі вдома та на виїзді проти Дербі в їх невдалому сезоні-2007-08. Тоголозець — єдиний гравець, який зробив це проти конкретного суперника в одній кампанії.

І, нарешті, Кріштіану Роналду — який оформив більше хет-триків у своєму другому періоді за МЮ (два), ніж у своєму першому (один) — він має найдовший розрив між хет-триками в історії Прем’єр-Ліги: його перший і другий хет-трики розділяли 14 років і 59 днів.

За матеріалами The Athletic