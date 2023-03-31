Англія

Найважчий календар решти матчів АПЛ у Брентфорда, а найлегший — у Крістал Пелес.

До завершення поточного сезону англійської Прем'єр-ліги залишилося рівно десять турів (якщо не брати до уваги наявність у деяких команд перенесених матчів), тому статистичний портал Opta за допомогою штучного інтелекту оцінив ступінь складності решти поєдинків кожної з команд англійської першості.

Так, за даними джерела, найбільш складне закінчення сезону АПЛ очікує лондонський Брентфорд, який веде боротьбу за єврокубкову зону.

Найлегший календар решти матчів чемпіонату Англії — у лондонського Крістал Пелес, який напередодні міжнародної паузи звільнив Патріка Вієйра з посади головного тренера і повернув з пенсії Роя Годжсона на тимчасовій основі.

Що стосується Арсеналу та Манчестер Сіті, які ведуть боротьбу за чемпіонський титул, то їх розклад матчів АПЛ за складністю перебуває приблизно на одному рівні. При цьому зазначимо, що команда Хосепа Гвардіоли ще виступає в Лізі чемпіонів, тоді як колектив Мікеля Артети вже завершив єврокубкову кампанію і може повністю зосередитись на чемпіонаті (участь в інших турнірах при підрахунку складності календаря не враховувалася).

Розклад останніх матчів сезону АПЛ кожної з команд

Поточна турнірна таблиця АПЛ за десять турів до кінця