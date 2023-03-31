Англія

Фахівець поспілкувався з пресою щодо форварда МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував новий контракт для Маркуса Рашфорда, його форму та індивідуальні тренування.

"Я маю добрі надії (прім. що він зіграє проти Ньюкасла), він тренувався, але йому довелося трохи лікуватися, йому довелося провести деякі індивідуальні тренування. Він приєднався до групи. У нас є ще один день. У мене є надії, що він буде доступний.

Новий контракт для нього? Це внутрішній процес. Ми зосереджені на перемогах у іграх, звичайно, також плануємо майбутнє, тож ми над цим працюємо. Це стосується агентів, це стосується футбольного директора Джона Мерто та самого Маркуса.

Розвиток Маркуса — це не просто розмови. Я не знаюсь на магії, я не Гаррі Поттер. Це складний процес. Є багато дій, які ви використовуєте, щоб дозволити людям досягти найкращої форми.

Я задоволений тим, що Маркус літав у Нью-Йорк. Він знайшов час, щоб відпочити від футболу. Я бачив його цього тижня, і він продемонстрував, що має багато мотивації. В нього гарний настрій і концентрація", — цитує слова тен Гага utdreport.

Відзначимо, що наступний матч МЮ проведе із Ньюкаслом. Пройде поєдинок у неділю, 2 квітня, і розпочнеться о 18:30.