Англія

PFA випустила заяву з цього приводу.

Асоціація професійних футболістів Англії повідомляє, що багато місцевих футболістів вживають снюс.

Деякі гравці топового рівня вже звернулись до Асоціації із проханням допомогти їм відмовитись від цієї залежності.

PFA планує провести дослідження використання та впливу речовини на гравців. Футболісти повідомляють, що цей тютюновий виріб, який кладеться під губу і вивільняє нікотин у кров, заспокоює їх.

Повідомляється, що налагоджений тісний зв'язок із клубними лікарями та медичним персоналом, який слідкує за цим процесом та забороняє гравцям використовувати снюс.

"Хоча снюс не є забороненою речовиною, ми працюватимемо з медичним персоналом, щоб переконатися, що члени Асоціації отримують чітку та точну інформацію, яка допоможе їм приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров’я", — повіжомляється у заяві.