Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру АПЛ, який пройде 1 квітня і розпочнеться о 14:30.

У рамках центрального матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще нещодавно кожне очне протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля можна було сміливо назвати принциповим, оскільки саме ці команди з сезону в сезон боролися між собою за "золото" АПЛ. Тепер же такого сильного ефекту "вау" побачивши вивіску Хосеп Гвардіола VS Юрген Клопп не відчувається, оскільки "містяни" зберегли свій статус претендента на трофей Прем'єр-ліги, а ось Ліверпуль у цій кампанії переживає спад і змушений ставити собі скромніші завдання.

Цікаво, що в контексті цього протистояння як Манчестер Сіті, так і Ліверпуль для виконання своїх поставлених цілей в АПЛ ще мають неабияк постаратися. Якщо колектив Гвардіоли, який має намір захистити чемпіонський титул, зараз перебуває в ролі наздоганяючого, відстаючи від лідера в особі лондонського Арсеналу аж на вісім очок з одним матчем в запасі, то Ліверпуль, який буде більш ніж задоволений потраплянням до зони Ліги чемпіонів, наразі знаходиться лише на шостій сходинці. За десять турів (а в когось ще є перенесені матчі) все ще може неодноразово змінитися..

Щодо форми команд, то після міжнародної паузи цей аспект завжди непросто оцінювати, але в той же час ми можемо як мінімум констатувати факт: Манчестер Сіті у своїх останніх матчах виглядав більш ніж переконливо, забивши Бернлі шість м'ячів у Кубку Англії (6:0) і не залишивши живого місця на Лейпцигу у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів (7:0). В АПЛ "містянам" потріпав нерви прагматичний Крістал Пелес, але тоді реалізований пенальті Ерлінга Голанда таки приніс Ман Сіті мінімальну перемогу, після якої "орли" звільнили Патріка Вієйра.

Ліверпуль на цьому фоні помітно блякне, хоча також має у своєму активі сім забитих голів в одному матчі — та ще й проти Манчестер Юнайтед! Підопічні Юргена Клоппа тоді справді шокували весь світ, але надалі були шоковані лише фанати "червоних". Після семи голів з МЮ Ліверпуль поступився Борнмуту (0:2), який є одним із претендентів на виліт до Чемпіоншипу. Здійснити камбек у плей-оф Ліги чемпіонів з мадридським Реалом також не вдалося, причому можна сказати навіть більше — мерсисайдці бодай до одного голу якщо і якогось наблизилися, то з великими труднощами. Сміх сміхом, проте ж правдою виявився жарт, що всі свої голи Ліверпуль вирішив забити в історичній перемозі над МЮ на кілька поєдинків уперед. У Клоппа було достатньо часу під час матчів збірних, щоб зробити якісь висновки – свого наступного суперника він чудово знає, як і суперник – його. Проблема щодо атаки також очевидна — у фінальній третині команда має проблеми з просуванням м'яча та створенням ключової передачі при обмеженому просторі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,63, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканжі, Діаш, Аке — Родрі, Гюндоган, Де Брюйне — Бернарду Сілва, Голанд, Гріліш

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Гакпо, Нуньєс

Не зіграють: Фоден — Байчетич, Ремзі, Тіаго

Під питанням: Голанд — Гомес, Луїс Діас, Цимікас

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