Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру АПЛ, який пройде 1 квітня і розпочнеться о 17:00.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Лідс Юнайтед, яке пройде на стадіоні Емірейтс Стедіум.

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після вильоту з Ліги Європи від лісабонського Спортінгу в Арсеналу з'явилася можливість повністю сконцентруватися на матчах англійської Прем'єр-ліги, що залишилися в поточній кампанії. "Канонірам" залишається лише десять поєдинків, щоб виграти своє довгоочікуване та місцями сенсаційне чемпіонство, але вісім очок переваги над Манчестер Сіті та більше на один зіграних зустрічей, звісно, поки що нічого не гарантують, але розв'язка виходить на фінішну пряму.

Арсенал є лідером практично весь цей сезон, але тренерський штаб Мікеля Артети навряд чи дозволить забути своїм гравцям гіркий досвід минулої кампанії, коли буквально в останніх матчах "каноніри" втратили місце в Лізі чемпіонів. Зараз команда виглядає сильнішою у ментальному плані, адже грає до останньої секунди, до фінального свистка, та здобуває так звані чемпіонські перемоги. З кадрових втрат, звичайно, не можна не згадати про одного з ключових центральних захисників Вільяма Саліба, але поки Роб Голдінг досі досить непогано підміняв француза.

Лідс Юнайтед, у свою чергу, є однією з дійових осіб іншої цікавої розв'язки в заключному відрізку сезону АПЛ, причому для багатьох цей "сюжет" виглядає навіть цікавішим, ніж чемпіонські перегони Арсеналу та Манчестер Сіті. Величезна інтрига таїться у другій половині турнірної таблиці, де на нас чекає вогненна боротьба за виживання. Кожна команда, яка зараз перебуває з 12 по 20 місце, знаходиться в зоні ризику пониження в класі — розрив між цими позиціями складає всього чотири очки, і, як можна зрозуміти, "павичам" є за що боротися.

Лідс з моменту повернення до Прем'єр-ліги люблять за його видовищність, але після того, як Патрік Бамфорд почав систематично травмуватися і перестав демонструвати ту бомбардирську форму, "павичі" мають деякі проблеми з реалізацією моментів, хоча по грі здатні створювати проблеми навіть фаворитам. У першому колі Арсенал відчув це на собі, адже у другому таймі тільки всіма правдами та неправдами зміг зберегти мінімальну перевагу в рахунку. Тоді Лідсу, щиро кажучи, не пощастило, але й для Арсеналу вже немає причин економити фізичні кондиції.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу лондонського Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,28, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 11,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Голдінг, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Троссар, Мартінеллі

Лідс Юнайтед: Мельє — Айлінг, Кох, Купер, Фірпо — Рока, Маккенні, Ааронсон — Саммервіль, Бамфорд, Гаррісон

Не зіграють: Ельнені, Нкетіа, Саліба, Томіясу — Форшоу, Даллас, Адамс

Під питанням: Парті, Тірні — Вебер, Ньонто

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