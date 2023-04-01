Англія

Керманич бірмінгемського клубу залишив коментар перед матчем проти Челсі.

У рамках 29 туру англійської Прем’єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла зіграє гостьовий матч проти лондонського Челсі.

Головний тренер "левів" Унаї Емері напередодні звітної зустрічі прокоментував момент, який теоретично міг пов’язувати його команду з майбутніми суперниками — "зимовий" трансфер нападника мадридського Атлетіко Жоау Феліша.

"Він — особливий гравець, і підписання з ним контракту не було абсолютно неможливим для нас. Проте Жоау хотів грати за команду з Ліги чемпіонів.

Ми притомно ставимося до того, як ми можемо покращити нашу гру й якими гравцями ми це можемо зробити.

Окрім цього, у Феліша дійсно висока зарплатня, і Челсі довелось заплатити чималі гроші за його приєднання до команди. Його гра дійсно мені подобається, але клуб ніколи не змагався за його підписання.

Йому потрібен час, щоб адаптуватися в Прем'єр-лізі, але він молодий і поступово стає кращим у Челсі. Феліш може асистувати, забивати голи, грати глибоко, щоб потім стрімко просуватись уперед, грати на невеликих просторах і забивати з меж штрафного. Він — особливий.

Наступного літа ми можемо бути оптимістами щодо того, як ми можемо покращити склад за допомогою деяких гравців на певних позиціях. Ми маємо бути амбітними, але також і притомними щодо наступних кроків у майбутньому сезоні та роках після нього.

Я регулярно розмовляю з власниками, концентрую на цьому свою увагу й чітко висловлюю свою точку зору щодо того, чого саме я хочу. Ми не Челсі, ми — Астон Вілла, і ми дуже пишаємося тим, ким ми є.

Ми хочемо битись проти Челсі в суботу, і ми хочемо це робити, намагаючись бути конкурентоспроможними на тому ж рівні, але не витрачати ті ж гроші, що витрачають суперники.

Звичайно, наші власники мають амбіції та хочуть витрачати гроші з розумом, бути вимогливим, намагатися бути ближче до команд, які зараз у першій четвірці, або таких команд, як Челсі, які витрачають багато грошей і мають багато дуже хороших гравців.

Ми не брали участь у підписанні Жоао Фелікса, тому що було дуже важко переконати такого гравця, як він, приєднатись до нас, тому що він краще за нас.

Наша ідея полягає в тому, щоб скоротити дистанцію між нашими клубами й наблизитися до них за один, два або три роки. Витрачати гроші, як вони? У жодному разі! Але ми намагаємось бути послідовними та досягати іншого шляху в нашій роботі", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Челсі підписав 23-річного гравця на правах оренди до кінця сезону за 11,8 мільйона доларів, а також повністю покриватиме його зарплатню в розмірі 6,4 мільйона доларів до травня.

Матч Челсі — Астон Вілла відбудеться 1 квітня, о 19:30.