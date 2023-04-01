Англія

Форвард прокоментував своє ставлення до лондонського клубу.

Івуарійський нападник Ніколя Пепе влітку 2019 року був дуже амбітним та дорого вартісним трансфером лондонського Арсенала, перейшовши з Лілля за 80 млн євро, проте так і не зміг закріпитись у основному складі команди.

У підсумку, цьогорічна кампанія для нього розпочалась з оренди до Ніции, до завершення якої залишається всього пару місяців, після чого розпочнеться його останній рік контракту з "канонірами".

27-річний футболіст у нещодавньому інтерв’ю оцінив свій досвід співпраці з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою та розповів про свої подальші перспективи в клубі.

"Я дуже щасливий у Ніцці. Попереду два важливі місяці для цього клубу. Я хочу зосередитися на цьому, але після їхнього завершення я вже буду невпевнений щодо власного майбутнього. Будуть точитись дискусії.

Арсенал? Я не знаю, чого хоче цей клуб. У мене там ще багато друзів. Я міг би стати важливим для клубу, але це вибір тренера", — заявив івуарійський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Пепе 25 матчів, вісім м’ячів та один гольовий пас за Ніццу.