Англія

Український вінгер розпочне поєдинок 29-го туру АПЛ з перших хвилин.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.

Так, головний тренер Челсі Грем Поттер довірив українському вінгеру Михайлу Мудрику місце у стартовому складі.

Склад Челсі:

Склад Астон Вілла:

Матч Челсі — Астон Вілла відбудеться сьогодні, першого квітня, о 19:30 за київським часом.