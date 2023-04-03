Англія

Нідерландець не проти приходу англійця.

Ерік тен Хаг зацікавлений у переході Гаррі Кейна до Манчестера Юнайтед, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головного тренера манкуніанців зуміли переконати, що футболіст Тоттенгема буде найкращим вибором на позицію центрфорварда, яку Юнайтед прагне зміцнити влітку.

Персонал МЮ довів нідерландцю, що Кейн – це не лише висока результативність та інші значущі статистичні показники, а й професіоналізм та сильний характер.

У поточному сезоні Кейн провів 28 матчів в АПЛ: на його рахунку 21 гол та 2 асисти.