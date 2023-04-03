Англія

Німецький фахівець може очолити лондонську команду.

Юліан Нагельсманн погодиться обговорити співпрацю з Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, німецький фахівець готовий поспілкуватися з представниками лондонської команди щодо реалізації довгострокового проекту.

Баварія, щоб не виплачувати зарплату Нагельсманну до 2026 року, готова обговорити питання про працевлаштування тренера з будь-яким зацікавленим клубом.

Нагадаємо, що Челсі звільнив Грема Поттера у неділю.