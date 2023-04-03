Англія

Гравці обох команд, що забивали голи, спочатку брали безпосередню участь в епізодах із червоними картками.

Геть не завжди розклад одного туру англійської Прем’єр-ліги організаторам удається вмістити в рамках одного вікенду, хоча й для цього чемпіонату вже не є новиною життя за власним розкладом. Отже й пізньому матчу понеділка на Гудісон Парк у рамках двадцять дев’ятого туру національної першості поміж місцевим Евертоном та лондонським Тоттенгемом не потрібно було дивуватись.

І хоча основні події відбувались саме на вихідних, оминути увагою цю гру було б необачним рішенням для уболівальників. Річ у тім, що "іриски" й досі ведуть боротьбу за виживання, у якій у поточному сезоні беруть участь одразу дев’ять команд за десять турів до завершення футбольного року. Колектив Шона Дайча в цій ієрархії займав третю з кінця сходинку, проте у випадку перемоги міг зробити ривок одразу на 12 місце — така вже щільність поміж командами утворилась.

Що ж до Тоттенгема, то тут усе було взагалі незрозуміло. Допоки ми переглядали футбол на рівні національних збірних, команду залишив (чи його наполегливо попросили це зробити) Антоніо Конте, а знайти нового керманича за настільки нетривалий відтинок часу не вдалось. Саме тому для Крістіана Стелліні наставав зоряний час та можливість долучитись до роботи на рівні АПЛ.

У команди Дайча, вочевидь, були власні плани на звітну зустріч, тому вона навіть вдалась до дещо несподіваного кроку зі свого боку, розпочавши грати у відкритому стилі вже від самого початку зустрічі. Суперникам довелось на цьому тлі пережити кілька неприємних миттєвостей біля власних воріт, проте постріли Грея та Кіна оминали володіння Льоріс, який за нового тренера одразу отримав місце на лінії.

Відповідь збоку Тоттенгема полягала в ударах у виконанні Кейна, однак вони також не досягали мети, хоча й іноді для цього потребувалось утручання захисника накшталт епізоду на дев’ятій хвилині, коли Гаррі влучив у Кіна з центру штрафного. Загалом, гра була доволі відкритою з обох сторін, і тому, навіть незважаючи на відсутність голів до перерви, за нею беззаперечно хотілось спостерігати.

Але після перерви футболісти все ж таки поводили себе більш обережно, навіть не звертаючи увагу на спроби Евертона пресингувати біля чужого штрафного одразу після відновлення гри. До певного моменту здавалось, що матчу буде важко набрати обертів знову на цьому тлі, проте все змінив епізод на 58 хвилині. Біля технічної зони Дукуре зчепився з Кейном за підсумком силової боротьби, і ухвалив найбільш безглузде рішення — потягнувся рукою до обличчя нападника суперників. Для арбітра це було відмінною підставою одразу вказати гравцю Евертона на роздягальню червоною карткою.

Не дивно, що на цьому тлі Тоттенгем майже одразу побіг до чужого штрафного в масованій атаці й у підсумку здобув право на пенальті за підсумком фолу Кіна проти Ромеро біля правого кута власного воротарського. Кейн із пенальті пробив точно в лівий нижній кут, тоді як Пікфорд стрибнув у протилежний бік.

І якби Френк Лампард залишався на чолі Евертона й донині, можна було б вважати пропущений м’яч остаточною крапкою в цій зустрічі. Проте з Шоном Дайчем у технічній зоні гравці б не ризикнули опустити руки завчасно, тож навіть у того ж таки центрального захисника Кіна зрештою знайшлось достатньо сміливості на виконання дальнього пострілу з центральної зони перед штрафним у праву дев’ятку, який і врятував команду від поразки.

Цьому епізоду передувало не менш несподіване вилучення Лукаса Моури, який навіть не встиг призвичаїтись до подій на полі після свого виходу на заміну, а вже грубо зіграв проти Кіна на чужій половині. Як і казав Конте, із характером у "шпор" усе доволі погано.

У наступному турі Евертон зіграє в гостях проти Манчестер Юнайтед, а лондонський Тоттенгем прийматиме Брайтон.



Евертон — Тоттенгем 1:1

Голи: Кін, 90 — Кейн, 68 (пен.)



Евертон: Пікфорд — Коулман (Миколенко, 76), Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує (Гарнер, 83), Онана (Девіс, 83) — Івобі, Макніл — Грей (Сіммс, 76).



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле (Санчес, 77) — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон (Моура, 82) — Кейн.



Попередження: Кейн, Ленгле, Ромеро



На 58-й хвилині був вилучений Абдулай Дукуре (Евертон) (неспортивна поведінка).