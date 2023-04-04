Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 8-го туру АПЛ, який пройде 4 квітня і розпочнеться о 22:00.

У рамках перенесеного матчу 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

ВІВТОРОК, 4 КВІТНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Через кілька днів після поразки від Астон Вілли лондонський Челсі зустрінеться ще з одним непростим для себе викликом, хоча, якщо враховувати нинішню форму "синіх", простих матчів для них зараз немає, хто б не був у суперниках. Більше того, як відомо, результат в останньому поєдинку став причиною того, що Грем Поттер більше не є головним тренером Челсі, а готує команду до Ліверпуля тимчасовий керманич Бруно Сальтор.

Що можна очікувати від команди, яка кілька днів тому залишилася без головного тренера, і, якщо вірити ЗМІ, новина про звільнення Поттера стала великим сюрпризом для більшості футболістів лондонського клубу? Тут варіанта два: перший — Челсі отримає емоційний сплеск, намагаючись показати всім, що рішення змінити тренера було правильним, а другий — абсолютно зворотна реакція та продовження невдач.

У випадку з Ліверпулем Юрген Клопп продовжує очолювати команду, але поточна форма "червоних" також залишає бажати кращого. Минулими вихідними мерсисайдці не змогли стати серйозною опозицією для Манчестер Сіті, без шансів поступившись чинному чемпіону у всіх аспектах гри і знову нагадавши про свої проблеми, які ще з початку сезону стали причиною помітного регресу команди.

Ліверпуль схильний до провалів в обороні та створенню великих вільних зон для суперника, при цьому при побудові атак "червоним" помітно не вистачає креативу через відсутність Тіаго Алькантари. Минула зустріч Ліверпуля та Челсі на Енфілді була доволі нудною і нагадувала нам поєдинок двох середняків, які не ризикують і бояться зайвий раз помилитися. З того часу криза в обох командах не пройшла, тому очікуємо побачити щось подібне у їх виконанні, але з більшою кількістю небезпечних моментів.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є "сині". Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — В. Фофана, Кулібалі, Бадьяшиль — Джеймс, Канте, Енцо, Ковачич, Чілвелл — Гаверц, Феліш

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Мілнер, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Фірміно, Нуньєс

Не зіграють: Броя, Тіаго Сілва, Аспілікуета, Менді, Обамеянг — Тіаго, Ремзі, Байцетич, Кейта

Під питанням: В. Фофана, Стерлінг — Луїс Діас

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