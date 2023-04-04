Англія

Англійський фулбек пов'язав своє майбутнє з "червоними дияволами" до літа 2027 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив про продовження співпраці зі своїм лівим захисником Люком Шоу.

27-річний англієць підписав із "червоними дияволами" новий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Люк Шоу перейшов у Манчестер Юнайтед із Саутгемптона влітку 2014 року за 37,5 мільйона євро.

З того моменту англійський фулбек провів у футболці манкуніанців 249 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 28 результативних передач.

Серед трофеїв у Манчестер Юнайтед Шоу виграв Лігу Європи, двічі – Кубок англійської ліги та один раз Суперкубок Англії.