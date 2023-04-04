Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував турнірне становище Ліверпуля та Челсі в англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що "червоні" посідають восьме місце, а "сині" — одинадцяте.

"Так, це дивно, але така реальність. Обидві команди на це заслужили".

Також Клопп зазначив, що лише двом-трьом гравцям гарантовано місце на полі.

"У нас є можливості змінити ситуацію. Ми не можемо просто заплющити очі і сказати: "Одне і те ж, знову і знову". Потрібно змінювати ситуацію. Зараз двері дуже широко відчинені — потрапити до складу може будь-хто, тому що місце на полі гарантоване тільки двом чи трьом гравцям, хлопці про це знають, я їм це сказав.

Потрібно боротися, це єдиний вихід", — наводить слова Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, що сьогодні Челсі на своєму полі прийме Ліверпуль о 22:00.