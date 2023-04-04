Англія

Клуб ризикує вилетіти з Чемпіоншипу.

Напередодні з аутсайдера Чемпіоншипу Вігана зняли очки через несплату футболістам заробітної плати. Така ж участь чекала і на Редінг. Представник Чемпіоншипу офіційно підтвердив, що з них знімають 6 очків через фінансові порушення.

Справа у тому, що клуби з другої за рангом ліги Англії не мають права зазнавати збитків на суму понад 39 мільйонів фунтів за 3 роки. На жаль для Редінга, їх збитки виявились більшими за необхідну суму.

Дотримуючись правил EFL, клуб не витратив жодної копійки на трансфери з літа 2020 року та не сплатив комісію за оренду жодному клубу з літа 2019 року.

Редінг був перебудований за допомогою безкоштовних трансферів, безкоштовних оренд та випускників академії.

Відзначимо, що Редінг займає 20 місце у таблиці Чемпіоншипу за 7 турів до кінця з 40 набраними балами. Від зони вильоту команди Пола Інса 1 заліковий бал переваги.