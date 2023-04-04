Англія

Команда Бруно Сальтора у дебютному матчі іспанця на керівній посаді лондонського клубу знову не змогла відзначитись забитими м'ячами.

Футбольне життя не зупиняється посеред тижня навіть за умов, коли єврокубкові змагання перебувають в очікуванні початку нової стадії. Якісь із команд при цьому завершують чергові тури національних першостей, що розтяглись поза межами календарного вікенду, а якісь надолужують раніше пропущені ігри. Ось, наприклад, лондонський Челсі та Ліверпуль своєчасно не змогли провести гру ще восьмого туру англійської Прем’єр-ліги, тож мусили виправити цей недолік у турнірній таблиці аж на початку квітня.

Юрген Клопп, вочевидь, незадоволений діями команди в грі проти Манчестер Сіті минулими вихідними (1:4), привіз на Стемфорд Бридж одразу кілька разючих змін у стартовому складі своєї команди. Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Салах та Гакпо не дорахувались місця на полі з перших хвилин із різних причин, але всі ці заміни робити "червоних" додатково вразливими. Хоча, хто б ще говорив про вразливість, коли навпроти тебе грає Челсі з новим тимчасовим керманичем Бруно Сальтором, який узагалі вперше в своїй тренерській кар’єрі складав стартову одинадцятку на офіційну зустріч.

Проте, на диво, тренерські конспекти Грема Поттера ще не встигли остаточно відсиріти, тож "сині" використовували награну взаємодію задля переваги на початку зустрічі. У господарів навіть виникло кілька непоганих моментів за участі Феліша та Ковачича, проте акцентованих ударів на завершення ми тоді так і не побачили. Особливо гостро біля воріт Аліссона при цьому було вже незабаром, коли на 12 хвилині Гаверц пробив саме у воротаря з прострілу Чілвелла з лівого флангу. Без присутності основних крайніх захисників Ліверпуль мав чимало проблем із протидією суперникам саме в цих зонах, тож на стартових хвилинах у Клоппа вже було чимало приводів для хвилювань.

Челсі при цьому залишалось підтримувати необхідний темп та рівень тиску на оборону суперників і, звичайно, зробити це команда Сальтора за прикладом решти матчів цього сезону знову не змогла. Ліверпуль почав перетягувати ініціативу на свій бік у володінні м’ячем, і хоча посеред першого тайму біля його воріт був неприємний епізод із незарахованим через офсайд у Фернандеса голом Джеймса, проте втримувався від зайвих клопотів позаду. Що ж до власних моментів, то в команди Клоппа була пара вибухів перед відходом на перерву, але Кепа та Фофана відчайдушно не пускали до воріт постріли Гомеса та Фабінью з дальньої та близької відстані відповідно.

Другу половину гри Челсі також вирішив розпочати з активного футболу. Команда Сальтора завантажила м’яч до чужої половини, тоді як у суперників були відчутні проблеми з розіграшем власних атак. На цьому тлі в синіх виник відмінний момент для Ковачича на лівому фланзі штрафного, але він пробив над воротами фактично з виходу на побачення проти Аліссона під гострим кутом. А вже за хвилину Гаверцу дуже пощастило в схожій ситуації з відскоком від воротаря під час чергового виходу один-на-один, проте не поталанило з тим, що цей відскок пішов йому в руку, а вже потім — у ворота.

Це був дуже натхненний час, коли здавалось, що господарі все ж таки зуміють налагодити власні атаки, і хоч із безлічі спроб, але зуміють забити м’яч у рамках правил. Але Челсі не зумів підтримати належний темп, і допоки Ліверпуль узагалі нічим не відзначався на чужій половині, "пенсіонери" майже не намагались підловити опонентів на помилках. Зрештою, на полі поступово почали з’являтись провідні гравці "червоних", тоді як Сальтор дав змогу Михайлу Мудрику вчергове вийти на заміну в грі проти Ліверпуля. Українець був залучений до кількох перспективних розіграшів, але з найгострішого з них Енцо здалеку пробив над воротами.

Наступний матч лондонський Челсі зіграє проти Вулвергемптона, тоді як Ліверпуль удома прийматиме лондонський Арсенал.Челсі — Ліверпуль 0:0Аррісабалага — В. Фофана, Кулібалі, Кукурелья — Р. Джеймс, Фернандес, Канте (Галлагер, 69), Чілвелл (Мудрик, 78) — Гаверц, Ковачич — Феліш (Стерлінг, 85).Аліссон — Гомес, Конате, Матіп, Цимікас (Робертсона, 65) — Джонс (Гакпо, 79), Фабіньо, Гендерсон — Жота, Фірміно (Салах, 65), Нуньєс (Мілнер, 79).Попередження: Ковачич — Матіп, Цимікас, Джонс, Фабіньо