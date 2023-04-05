Англія

Було це на початку німецької кар'єри Роберта.

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовські розповів, як на нього виходив колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон.

"Я точно пам’ятаю цей момент. Ми провели товариський матч з Дортмундом під час підготовки, я думаю проти Бохума. Мене замінили в перерві. Я подивився на свій мобільний телефон у роздягальні. Була смс з номера, який починався на +44. Це Сер Алекс Фергюсон намагався зателефонувати мені, а потім надіслав повідомлення. Він хотів поговорити зі мною.

Я все ще був у роздягальні, прийняв душ і відійшов у тихий куточок та зателефонував. Моя англійська була не такою хорошою, як сьогодні. У нього сильний шотландський акцент. Я був так зосереджений на тому, щоб зрозуміти, що він мав на увазі!

Алекс Фергюсон намагався бути зрозумілим. Мені було 22 роки, це був особливий момент. Я розмовляв з Вацке та Юргеном Клоппом. Я хотів піти в МЮ! Але вони сказали: "Немає шансів, Роберте. Ти потрібен нам", — розповів Левандовські у коментарі Sport Witness.

Зрештою, перехід не відбувся, і поляк залишився в Дортмунді, де забив 103 голи в 187 іграх, перш ніж перейти в мюнхенську Баварію.