Було це на початку німецької кар'єри Роберта.
Роберт Левандовські, Getty Images
05 квітня 2023, 20:01
Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовські розповів, як на нього виходив колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон.
"Я точно пам’ятаю цей момент. Ми провели товариський матч з Дортмундом під час підготовки, я думаю проти Бохума. Мене замінили в перерві. Я подивився на свій мобільний телефон у роздягальні. Була смс з номера, який починався на +44. Це Сер Алекс Фергюсон намагався зателефонувати мені, а потім надіслав повідомлення. Він хотів поговорити зі мною.
Я все ще був у роздягальні, прийняв душ і відійшов у тихий куточок та зателефонував. Моя англійська була не такою хорошою, як сьогодні. У нього сильний шотландський акцент. Я був так зосереджений на тому, щоб зрозуміти, що він мав на увазі!
Алекс Фергюсон намагався бути зрозумілим. Мені було 22 роки, це був особливий момент. Я розмовляв з Вацке та Юргеном Клоппом. Я хотів піти в МЮ! Але вони сказали: "Немає шансів, Роберте. Ти потрібен нам", — розповів Левандовські у коментарі Sport Witness.
Зрештою, перехід не відбувся, і поляк залишився в Дортмунді, де забив 103 голи в 187 іграх, перш ніж перейти в мюнхенську Баварію.