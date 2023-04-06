Англія

Клуб планує зберегти американського футболіста.

Лідс збирається викупити Венстона Маккенні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, це відбудеться, якщо клуб збереже прописку в англійській Прем'єр-лізі за підсумками сезону.

Лідс має опцію викупу за 34,5 мільйона євро. З футболістом узгоджено контракт до літа 2027 року із заробітною платою 4,2 мільйона євро за сезон.

Нагадаємо, що права на футболіста належать Ювентусу.

Цього сезону Маккенні провів 11 матчів за англійську команду.