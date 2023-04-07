Англія

Аргентинський хавбек — про свою адаптацію у чемпіонаті Англії.

Центральний півзахисник Енцо Фернандес, який перейшов у лондонський Челсі з лісабонської Бенфіки у зимове трансферне вікно після тріумфу зі збірною Аргентини на чемпіонаті світу-2022, висловився про свою адаптацію до англійської Прем'єр-ліги.

"Це важка ліга. Я приїхав з Португалії, де ти більше граєш з м’ячем. Тут гра швидша та більш фізично вимоглива, тому я адаптуюся крок за кроком. Я знаю, що це займе час, але мене підтримують товариші по команді та тренерський штаб, тому процес адаптації може проходити швидше та краще.

Я описую себе як людину, яка прагне завжди володіти м’ячем, завжди грати в хороший футбол, здійснювати просувні передачі вперед. Мені подобається цей тип футболу, заснований на володінні м'ячем та комбінаційній грі, а також націлений на атаку", — цитує слова Енцо Фернандеса офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, що трансфер Енцо Фернандеса коштував Челсі 121 мільйон євро, а з самим аргентинцем був підписаний контракт до літа 2031 року.

З моменту свого переїзду до Лондона 22-річний хавбек провів у футболці "синіх" 11 поєдинків, у яких він відзначився двома асистами та двома попередженнями.