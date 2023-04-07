Англія

Керманич Арсеналу — про майбутній поєдинок проти Ліверпуля в рамках АПЛ.

У центральному поєдинку 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Ліверпуля, де він не перемагав з 2012 року.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета напередодні цього протистояння вирішив не називати імен у питанні кадрової ситуації в своїй команді та згадав минулу сутичку з керманичем мерсисайдців Юргеном Клоппом під час матчу того сезону на Енфілді.

"Немає ніяких реальних змін щодо решти гравців, які досі були травмовані. Ми маємо надію на одного з них, який, можливо, зможе повернутися до тренувань, але будемо бачити... Хто саме? Я вам не скажу! Чи готовий Сака повернутися до старту після хвороби? Так, з ним усе гаразд".

"Минула сутичка з Клоппом під час матчу на Енфілді? Це футбол. Так буває у футболі, проте після цього ми обнялися і залишили це в минулому. Я повністю поважаю те, яку вони роботу зробили в Ліверпулі. Не знаю, чи вчиню інакше, якщо подібна ситуація раптом повториться. Чесно, мені не подобається подібне, тож, сподіваюся, такого більше не буде. Ця сутичка з Клоппом вплинула на минулу гру, але після цього у нас з'явився найкращий момент у матчі і ми могли перемогти з рахунком 1:0. Тому хто знає..."



"Арсенал не перемагав Ліверпуль на Енфілді з 2012 року, але цього сезону ми вже були на стадіонах, на яких не перемагали багато років, і нам удалося зробити це. Ми здатні перервати й цю невдалу серію. Звичайно, ми повинні бути набагато кращими, ніж у другій половині минулого сезону. Що нам потрібно мати, так це мужність. У неділю ми спробуємо бути такою командою", — цитує слова Мікеля Артета football.london.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Арсенал відбудеться у неділю, 9 квітня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку.