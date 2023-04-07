Англія

"Секрет" іспанського фахівця — перемоги у матчах.

На тлі того, що цього сезону англійської Прем'єр-ліги ми стали свідками рекордних 12 звільнень головних тренерів у клубах, нинішній керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, як йому вдається протягом своєї тренерської кар'єри уникати подібної долі.

"Я відкрию вам секрет: ми просто виграємо ігри. Якщо ми не будемо перемагати в матчах, мене звільнять. Це не тому, що моє волосся краще, ніж у інших. Мене не звільняють, тому що ми виграємо багато поєдинків", — цитує слова Хосепа Гвардіоли City Zone з посиланням на MEN.

Список тренерів, які були звільнені з клубів АПЛ у сезоні-2022/23:

У своєму наступному матчі АПЛ Манчестер Сіті вирушить у гості до Саутгемптона, який займає останній рядок у турнірній таблиці. Зустріч відбудеться у суботу, 8 квітня, о 19:30.