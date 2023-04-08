Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру АПЛ, який пройде 8 квітня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вулвергемптоном та Челсі, яке пройде на стадіоні Молінью.

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У жовтні минулого року Вулвергемптон через низку незадовільних результатів опинився в зоні вильоту, що спричинило звільнення Бруну Лаже з посади головного тренера. Рятувати для "вовків" місце в еліті англійського футболу зараз доводиться Хулену Лопетегі, з яким спочатку команда набула нового позитивного імпульсу, але в глобальному плані становище Вулвергемптона у підсумку не змінилося — клуб перебуває у списку тих дев'яти, які у щільній боротьбі один з одним у результаті виявлять трьох найслабших.

Так, якщо порівнювати Вулвергемптон із іншими претендентами на путівку до Чемпіоншипу, то команда Хулена Лопетегі фактично не фігурує серед головних аутсайдерів цієї боротьби за виживання. Швидше навпаки — може навіть вважатися її фаворитом, проте водночас систематичні невдачі у матчах із прямими конкурентами (поразки від Борнмута та Лідса, нічия з Ноттінгемом) дають привід у цьому дещо засумніватися.

Челсі, напевно, є найбільш обговорюваним клубом Прем'єр-ліги в останній тиждень так точно, адже останні рішення керівництва "синіх" викликають цілий спектр різних та неоднорідних емоцій: у когось сміх, у когось полегшення, а в когось розпач та навіть гнів. До роботи Грема Поттера в Челсі можна ставитися по-різному — вона не була успішною — але в результаті його звільнення на даному етапі сезону виглядає і відверто запізнілим рішенням, і водночас справді дивним. Чому? Якщо брати лютий, то тоді команда демонструвала набагато огидніший футбол, ніж зараз, але ми всі списували на обіцянки власників Челсі надати Поттеру достатньо часу. У результаті після поразки від Астон Вілли, яка сталася насамперед через погану реалізацію "синіми" моментів, а не через якісь тренерські рішення, виявляється, що того обіцяного часу у Поттера не буде — та й сам він навряд чи тримався за цю роботу, дивлячись на його стомлений вигляд з розумінням помилковості свого рішення погодитися на всю цю авантюру після звільнення Томаса Тухеля.

Після звільнення Поттера керівництво Челсі пішло ще на одну авантюру, вирішивши відстрочити вибір постійного головного тренера команди на довгострокову перспективу і взяти більше часу на ухвалення цього рішення. Поки в кабінетах "синіх" обиратимуть між всякими Нагельсманнами та Луїсами Енріке, дограватиме цей сезон Челсі під керівництвом Френка Лемпарда, який у статусі легенди погодився допомогти своєму клубу у скрутну хвилину, незважаючи на досить невдячну роль. І головна тут інтрига: якщо в решті сезону Лемпарда теоретично чекатиме великий успіх у Челсі, то якими будуть наступні дії босів лондонців? Поки що все виглядає настільки хаотично в цьому питанні, як і виглядала трансферна кампанія "синіх". Той випадок, коли матчі Челсі не викликають такого ж інтересу з погляду футбольної складової, як те, що відбувається у кабінеті Тодда Боелі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Френка Лемпарда. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 4,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Буено — Нунеш, Леміна, Сарабія — Нету, Кунья, Поденсе

Челсі: Кепа — Джеймс, В. Фофана, Кулібалі, Чілвелл — Канте, Енцо, Маунт — Стерлінг, Гаверц, Феліш

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич, Невеш, Хонні — Аспілікуета, Броя, Тіаго Сілва

Під питанням: Б. Траоре — Обамеянг

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