Норвежець відчуває, що готовий вийти на поле.
Ерлінг Голанд, Getty Images
07 квітня 2023, 18:56
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд минулий матч проти Ліверпуля в англійській Прем'єр-лізі пропустив.
Причиною цьому була травма паху. Проте вже у матчі проти Саутгемптона в АПЛ норвежець готовий зіграти.
"Ерлінг Голанд буде готовий. Він дуже добре тренувався у загальній групі останніми днями", — сказав головний тренер "містян Пеп Гвардіола.
Відзначимо, що на рахунку 22-річного нападника 28 голів та 5 гольових передач і 26 матчах у цьому сезоні АПЛ.
Матч між Саутгемптоном та Манчестер Сіті відбудеться 8 квітня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.