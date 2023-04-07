Англія

Норвежець відчуває, що готовий вийти на поле.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд минулий матч проти Ліверпуля в англійській Прем'єр-лізі пропустив.

Причиною цьому була травма паху. Проте вже у матчі проти Саутгемптона в АПЛ норвежець готовий зіграти.

"Ерлінг Голанд буде готовий. Він дуже добре тренувався у загальній групі останніми днями", — сказав головний тренер "містян Пеп Гвардіола.

Відзначимо, що на рахунку 22-річного нападника 28 голів та 5 гольових передач і 26 матчах у цьому сезоні АПЛ.

Матч між Саутгемптоном та Манчестер Сіті відбудеться 8 квітня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.