Англія

Керманич Ліверпуля розповів про стан свого підопічного.

Колумбійський нападник Луїс Діас мав стати провідним виконавцем англійського Ліверпуля в поточному сезоні на тлі відходу Садіо Мане з клубу, однак важка травма коліна на початку жовтня виключила його участь у матчах команди на чималий термін.

Із тих під "червоні" встигли зіграти чимало матчів, і вже не можуть дочекатись того моменту, коли 26-річний футболіст повернеться до основної обойми.

Під час останнього інтерв’ю керманич Ліверпуля Юрген Клопп розповів останню інформацію щодо відновлення власного гравця.

"План відновлення Луїса Діаса сконцентрований на тому, що він має повернутись до гри перед матчем проти Лідса (17 квітня – ред.). Він виглядає непогано, усе відбувається згідно попереднього розкладу.

Однак він дуже довго був травмованим, тож ми всі повинні бути дуже обережні з його поверненням на поле. Імовірно, він ще не буде доступним для гри на цьому чи наступному тижні", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе вдома проти Арсенала 9 квітня, о 18:30.