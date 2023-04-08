Англія

Керманич Манчестер Сіті розповів про особливості свого підопічного.

Напередодні гостьового матчу проти Саутгемптона в рамках тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу запитали щодо відсутності захисника Кайла Вокера в стартових складах під час останніх матчів його команди.

"Ні, за жодних обставин Вокер не гратиме третім центральним захисником. У нього завжди буде належна швидкість бігу. Упевнений, що Кайл і у віці 60 років буде найшвидшим гравцем у цій кімнаті.

Але для того, щоб грати в центрі, ви повинні мати чітко прораховані рухи — він не володіє цією характеристикою. У минулому він грав на позиції крайнього захисника з чотирма позаду. У нього дуже добре виходило, але ця формація з трьома позаду і двома опорними над ними йому не до снаги.

Що він має робити для того, щоб повернутись до стартового складу? Просто бути собою. Добре тренуватись вистачить для цього. Причина його відсутності чисто тактична, а не тому, що ми начебто втратили віру в Кайла.

Жоден гравець не має гарантій потрапляння до стартового складу зі мною. Вони повинні на це заслужити, і іноді нам потрібна інша формація для того, як ми будуємо гру або захищаємось. Деякі гравці при цьому адаптуються краще за інших. Тут усе просто.

Можливо, інколи вони сприймають це на свій особистий рахунок як образу, але ми не проти них, нам просто потрібно щось інше і намагаємось до цього йти", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє в гостях у Саутгемптона 8 квітня, о 19:30.