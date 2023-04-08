Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував стан власної команди.

Ліверпуль у поточній кампанії продовжує пошуку власної найліпшої форми та намагається відновити втрачені позиції на внутрішній арені.

Напередодні домашнього матчу проти лондонського Арсенала в рамках тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги головного тренера "червоних" Юргена Клоппа розпитали про майбутнє його команди.

"Завдяки розумному підбору персоналу ми однозначно покращимо нашу гру наступного сезону. Такий у нас план. Це один із тих моментів, у якому в нас усе дійсно погано.

Я не можу пояснити це краще англійською, але це ніби ти потрапляєш вихор, і він засмоктує тебе в певному напрямку, і раптом з’являється таке відчуття: "Вау, де це ми опинились?".

Я не став гіршим менеджером, аніж був минулого року, точно ні. Однак це не означає, що результати команди достатньо хороші, але ні я, ні гравці не стали гіршими. Просто ми граємо гірше. У цьому й полягає проблема.

Ми не можемо зробити 24 зміни в складі, і навіть 10 навряд чи зможемо, але ми повинні робити щось, якісь розумні кроки. У нас ще будуть нагоди, коли ми думатимемо про те, що станеться наступного року, але вони ще не настали.

Трент не грав проти Челсі? Він був однією з шести змін, але вся увага зосереджена на ньому? Для нього все те саме, що й для решти хлопців, немає жодної різниці. Можливо, він не в такій хорошій формі чи не такий послідовний, як він був раніше, але й майже всі хлопці мають схожі проблеми.

Ви очікуєте, що я скажу, що він провів сезон світового класу, а я все одно не долучаю його до гри? У цьому немає жодного сенсу. Ніхто не виступав на тому рівні, який ми бачили раніше й на якому ми знаємо, що ці гравці можуть грати. Моментами, так, звичайно, бувають чудові, фантастичні ігри, суперситуації. Але стабільно на такому рівні не грає ніхто", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе вдома проти лондонського Арсенала 9 квітня, о 18:30.