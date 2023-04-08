Англія

Український захисник зможе вийти на поле з лави запасних.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку тридцятого туру елітного дивізіону Англії прийме на своєму полі Евертон.

Шон Дайч залишив в запасі Віталія Миколенка, тоді як у Манчестер Юнайтед в заявку потрапив Крістіан Еріксен.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Забітцер — Антоні Фернандеш, Санчо — Рашфорд

Запасні: Батленд, Варан, Веггорст, Далот, Еріксен, Лінделеф, Марсьяль, Пеллістрі, Фред

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Кін, Тарковскі, Годфрі — Грей, Івобі, Гує, Онана, Макніл — Сіммс

Запасні: Бегович, Гарнер, Девіс, Коуді, Миколенко, Міна, Мопе, Паттерсон, Холгейт

Слідкуйте за головними подіями гри, що розпочнеться о 14:00, на нашому сайті.