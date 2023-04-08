Англія

Український вінгер розпочне гру проти Вулвергемптона на лаві для запасних.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вулвергемптоном та Челсі, яке пройде на стадіоні Молінью.

В. о. головного тренера "синіх" Френк Лемпард визначився зі стартовим складом на свій перший поєдинок після повернення до лондонського клубу

Так, в старті Челсі не знайшлося місця для українського вінгера Михайла Мудрика, який розпочне гру з Вулвергемптоном на лаві для запасних.

Склад Челсі:

Матч Вулвергемптон — Челсі відбудеться сьогодні, 8 квітня, о 17:00 за київським часом.