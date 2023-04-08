Завершилася низка матчів 30-го туру чемпіонату Англії.
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08 квітня 2023, 19:26
У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед здійснив камбек у другому таймі проти Брентфорда і зміг завдяки цій перемозі зберегти третій рядок у турнірній таблиці.
Брентфорд – Ньюкасл 1:2
Голи: Тоуні 45+1 (пен.) – Райя 53 (АГ), Ісак 61
У битві аутсайдерів Борнмут виявився сильнішим за Лестер за рахунок єдиного гола Біллінга — тепер "вишні" за три очки від зони вильоту, а шанси "лисиць" понизитися в класі за підсумками першого матчу без Брендана Роджерса зросли ще більше.
Український захисник Борнмута Ілля Забарний у матчі з Лестером участі не брав.
Лестер – Борнмут 0:1
Гол: Біллінг 40
Автогол Гаррісона Ріда приніс Вест Гему мінімальну перемогу над Фулгемом, яка також дуже важлива "молотобійцям" у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.
Фулгем – Вест Гем 0:1
Гол: Рід 23 (АГ)
Астон Вілла здобула впевнену перемогу над Ноттінгем Форест, знову заявивши про свої єврокубкові амбіції.
Астон Вілла – Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Траоре 48, Воткінс 90+5