Англія

Завершилася низка матчів 30-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед здійснив камбек у другому таймі проти Брентфорда і зміг завдяки цій перемозі зберегти третій рядок у турнірній таблиці.

Брентфорд – Ньюкасл 1:2

Голи: Тоуні 45+1 (пен.) – Райя 53 (АГ), Ісак 61

У битві аутсайдерів Борнмут виявився сильнішим за Лестер за рахунок єдиного гола Біллінга — тепер "вишні" за три очки від зони вильоту, а шанси "лисиць" понизитися в класі за підсумками першого матчу без Брендана Роджерса зросли ще більше.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний у матчі з Лестером участі не брав.

Лестер – Борнмут 0:1

Гол: Біллінг 40

Автогол Гаррісона Ріда приніс Вест Гему мінімальну перемогу над Фулгемом, яка також дуже важлива "молотобійцям" у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.

Фулгем – Вест Гем 0:1

Гол: Рід 23 (АГ)

Астон Вілла здобула впевнену перемогу над Ноттінгем Форест, знову заявивши про свої єврокубкові амбіції.

Астон Вілла – Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Траоре 48, Воткінс 90+5