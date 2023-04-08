Англія

Бельгійцю знадобилося 237 ігор.

Кевін де Брюйне віддав 100-й гольовий пас в АПЛ, повідомляє Opta.

Півзахисник Манчестер Сіті асистував нападаючому Ерлінгу Голанду на 45-й хвилині матчу 30-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Де Брюйне найшвидше за всіх набрав 100 результативних передач у Прем'єр-лізі. На це у нього пішло 237 матчів. Раніше рекорд належав Сеску Фабрегасу — він досяг подібного за 293 гри.

Зазначимо, що бельгієць відзначився 6 асистами за 5 останніх матчів у складі "міщан" та збірної Бельгії, а також забив два голи.