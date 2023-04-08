Англія

Підопічні Хосепа Гвардіоли практично не зазнали проблем із останньою командою турнірної таблиці.

У заключному матчі суботи 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Саутгемптона, який є головним претендентом на виліт до Чемпіоншипу за підсумками цього сезону.

"Містяни" підтвердили статус явних фаворитів цього протистояння, в економному режимі розібравшись з останньою командою чемпіонату.

У першому таймі ми побачили лише один гол Ерлінга Голанда, але після перерви норвежець в ефектному стилі оформив дубль і записав на свій рахунок 30-й гол в поточному сезоні АПЛ, що разом із 100-м асистом Кевіна Де Брюйне, голом+пасом Джека Гріліша та реалізованим пенальті від Хуліана Альвареса гарантувало Манчестер Сіті цю гостьову перемогу.

Єдине, чим змогли порадувати гравці Саутгемптона своїх вболівальників, — це голом "престижу" від Мари після індивідуального проходу Дженепо, але на підсумковий результат це не вплинуло — 1:4.

Саутгемптон — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Мара, 72 — Голанд, 45, 68, Гріліш, 58, Х. Альварес, 74 (пен.)

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс, Беднарек, Белла-Кочап, Мейтленд-Найлс – Ворд-Праус, Лавія (Діалло 80) – Ельюнуссі (С. Армстронг 61), Алькарас (Дженепо 69), Сулемана (Мара 69) – Волкотт (Перро 80)

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Стоунс (Вокер 57), Діаш, Аке (Гомес 81) – Родрі (Філліпс 81) – Марез (Сілва 56), де Брюйне, Гюндоган, Гріліш – Голанд (Альварес 69)

Попередження: Стоунс, Голанд