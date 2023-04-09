Англія

Німецький тренер оцінив результат поєдинку.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив результативну нічию у матчі проти лондонського Арсенала — 2:2.

"Цей результат — трохи типово для нас цього сезону. Відкрита гра, повністю відкрита, вони забивають у з двох моментів. Наша реакція була хорошою. Зрештою, це була видовищна гра.

Я вагаюся, чи щасливий я, чи ні. У мене немає проблем признати щось. Арсенал був непоганим, але повинен був програти цю гру. Очко для них краще, ніж для нас.

У нас були ситуації, коли ми не завершували гарні моменти. Такий типовий Ліверпуль... Вони летіли уперед у першому таймі, тому забили швидкі м'ячі.

Гол, який ми забили, дуже допоміг. Це була сенсаційна атмосфера на стадіоні. Гарний момент, щоб зрівняти рахунок.

Ми заслужили хоча б очко. Момент Конате? Це мав би бути гол. Можливо, він послизнувся. У нього був шанс, він ним не скористався", — сказав Клопп.