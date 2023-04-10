Англія

Нападник задоволений усім на Олд Траффорд.

Маркус Рашфорд може продовжити контракт із Манчестер Юнайтед найближчим часом, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, нападник дуже задоволений тим, як ідуть справи в клубі, і відчуває, що команда незабаром може досягти успіху.

Незабаром із 25-річним гравцем проведуть переговори про новий контракт. Наголошується, що англійцю подобається працювати під керівництвом тренера Еріка тен Гага.

У 29 матчах нинішнього сезону АПЛ Решфорд забив 15 голів і віддав 4 результативні передачі.