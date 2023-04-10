Нападник задоволений усім на Олд Траффорд.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
10 квітня 2023, 14:32
Маркус Рашфорд може продовжити контракт із Манчестер Юнайтед найближчим часом, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, нападник дуже задоволений тим, як ідуть справи в клубі, і відчуває, що команда незабаром може досягти успіху.
Незабаром із 25-річним гравцем проведуть переговори про новий контракт. Наголошується, що англійцю подобається працювати під керівництвом тренера Еріка тен Гага.
У 29 матчах нинішнього сезону АПЛ Решфорд забив 15 голів і віддав 4 результативні передачі.