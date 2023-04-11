Англія

Футболіст може змінити клуб влітку.

Лондонський Арсенал стежить за центральним півзахисником мюнхенської Баварії Раяном Гравенберхом.

Перемовин між клубами поки не було щодо можливого трансферу гравця збірної Нідерландів.

Але, як стало відомо журналісту Флоріану Плеттенбергу, "каноніри" відстежують матчі, де приймає участь футболіст, та його ситуацію у Мюнхені.

А ситуація в гравця досить непроста. Після переходу у новий клуб з Аяксу, Райан провів лише 26 ігор, дуже рідко виходячи у старті.

Все ж майбутнє нідерландця залежатиме від бачення ситуації головного тренера мюнхенців Томаса Тухеля.

Його контракт із німецьким грандом розрахований до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.