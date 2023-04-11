Лондонський клуб хоче скористатися ситуацією із контрактом футболіста.
ГАВІ, GETTY IMAGES
11 квітня 2023, 14:31
Челсі цікавиться півзахисником Барселони Гаві, повідомляє AS.
За інформацією джерела, сині хочуть скористатися тим, що реєстрацію професійного контракту хавбека з Барселоною було скасовано, через що він може стати вільним агентом після закінчення сезону.
Три тижні тому представники Челсі на чолі зі спортивним директором Крістофером Вівеллом зустрілися з агентом футболіста Іваном Де Ла Пеною в Мадриді. Сторони домовились продовжити переговори.
Челсі готовий запропонувати гравцеві не лише багатомільйонний контракт, а й високий підписний бонус.
У поточному сезоні Ла Ліги Гаві провів 27 матчів, відзначившись 1 голом та 3 результативними передачами.