Англія

Колишній тренер Шахтаря дав коментар щодо українця.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вірить у Михайла Мудрика.

"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді. Кожен знає, в якій ситуації цього року Челсі. Це дуже тяжко для всіх, особливо для молодого гравця.

Думаю, він має все, щоб стати зіркою АПЛ", — наводить слова Де Дзербі TalkSport.

Нагадаємо, що Мудрик виступав під керівництвом Де Дзербі за Шахтар.