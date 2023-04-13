Колишній тренер Шахтаря дав коментар щодо українця.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
13 квітня 2023, 13:38
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вірить у Михайла Мудрика.
"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді. Кожен знає, в якій ситуації цього року Челсі. Це дуже тяжко для всіх, особливо для молодого гравця.
Думаю, він має все, щоб стати зіркою АПЛ", — наводить слова Де Дзербі TalkSport.
Нагадаємо, що Мудрик виступав під керівництвом Де Дзербі за Шахтар.