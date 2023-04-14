Англія

Керманич Брайтона — про українського вінгера Челсі, з яким він працював у Шахтарі.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийме на своєму полі Брайтон.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі поділився думкою про українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика, з яким він чудово знайомий по роботі в донецькому Шахтарі.

"У мене і мого тренерського штабу особливі стосунки з Михайлом Мудриком. Він нам як син.

Я сподіваюся, що він залишиться на лаві запасних і не буде грати в наступному матчі, але я люблю його. Ми сподіваємося, що його очікує найкраще майбутнє. Але це якщо не враховувати наступної гри", — цитує слова Роберто Де Дзербі Football Transfers.

Нагадаємо, матч Челсі — Брайтон відбудеться в суботу, 15 квітня, о 17:00 за київським часом.