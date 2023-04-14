Англія

Яго Сантьяго пов'язав своє майбутнє зі "шпорами".

Молодий нападник Яго Сантьяго підписав нову угоду зі своїм нинішнім клубом Тоттенгемом. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

19-річний іспанець продовжив з клубом із Північного Лондона угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Зазначимо, що Яго Сантьяго поки що не дебютував за першу команду Тоттенгема.

За команду U-21 іспанський форвард провів 53 поєдинки, в яких він забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі.

Крім позиції центрфорварда, Сантьяго може виступити як вінгер на обох флангах, проте перевагу віддає правій ланці.