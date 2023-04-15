Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру АПЛ, який пройде 15 квітня і розпочнеться о 17:00.

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Брайтоном, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Чергова спроба Челсі перервати свою невдалу серію буде здійснена проти непростого суперника, модель якого хотів би бачити у себе співвласник "синіх" Тодд Боелі, але, звичайно, у дорожчому вигляді та більш незалежному у фінансовому аспекті. Поки вибудувати "новий Брайтон" у Західному Лондоні, м'яко кажучи, не виходить — навіть системному Грему Поттеру, що прийшов замість Томаса Тухеля із табору "чайок", не було надано обіцяного часу для будівництва команди в Челсі. У Френка Лемпарда, правду кажучи, також поки що виходить так собі, якщо не гірше.

Вимагати чогось від Лемпарда безглуздо з огляду на тимчасовий характер його ролі в Челсі, але ми просто повинні констатувати факти: лондонська команда провела просто жахливий останній матч в АПЛ проти Вулвергемптона (0:1), а посеред тижня нічого не змогла протиставити мадридському Реалу в першому матчі Ліги чемпіонів (0:2), крім кількох швидких контратак. Єврокубкового дива, зважаючи на все, від Челсі теж чекати не варто, якщо у когось такі сподівання ще зберігалися, спираючись на минулий досвід.

Брайтон програв свій останній поєдинок у Прем'єр-лізі в гостях у Тоттенгема, але програв виключно за рахунком (1:2), але ніяк не за грою. Того вечора на перший план вийшла ціла низка досить суперечливих рішень у роботі бригади арбітрів, помилку в одному з яких (пенальті на Мітомі) довелося визнавати Говарду Веббу на офіційному рівні та вибачатися перед "чайками".

В іншому Брайтон, як і раніше, виглядає сильним колективом і серйозним суперником, який не соромиться диктувати свою гру, тому переважна більшість поєдинків у виконанні підопічних Роберто Де Дзербі завжди будуть цікаві нейтральним глядачам. "Чайки" всерйоз націлені на потрапляння до єврокубків, і навряд чи хтось буде стверджувати, що вони цього якось не заслуговують.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,65, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Джеймс, Фофана, Бадьяшиль, Чілвелл — Енцо, Ковачич, Галлахер — Стерлінг, Гаверц, Феліш

Брайтон: Стіл — Велтман, Данк, Вебстер, Еступіньян — Кайседо, Грос, Мак Аллістер — Марч, Велбек, Мітома

Не зіграють: Броя, Кулібалі — Модер, Лаллана, Сарміенто, Колвілл

Під питанням: Чуквуемека — Лемпті

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