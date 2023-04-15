Український вінгер розпочне поєдинок АПЛ із перших хвилин.
Михайло Мудрик, getty images
15 квітня 2023, 16:10
У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсіс прийме на своєму полі Брайтон, головним тренером якого є екскерманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, головний тренер Челсі Френк Лемпард довірив українському вінгеру Михайлу Мудрику місце у стартовому складі на поєдинок проти свого колишнього коуча.
Стартовий склад Челсі:
Стартовий склад Брайтона:
Нагадаємо, матч Челсі — Брайтон відбудеться сьогодні, 15 квітня, о 17:00 за київським часом.