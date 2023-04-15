Англія

Український вінгер розпочне поєдинок АПЛ із перших хвилин.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсіс прийме на своєму полі Брайтон, головним тренером якого є екскерманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер Челсі Френк Лемпард довірив українському вінгеру Михайлу Мудрику місце у стартовому складі на поєдинок проти свого колишнього коуча.

Стартовий склад Челсі:

Стартовий склад Брайтона:

Нагадаємо, матч Челсі — Брайтон відбудеться сьогодні, 15 квітня, о 17:00 за київським часом.