Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

Астон Вілла вдома розгромила Ньюкасл в рамах чергового туру Прем'єр-Ліги. Більшість голів прийшла у другому таймі.

Героями зустрічі стали Джейкоб Ремзі та Оллі Воткінс, які зробили 1+1 та 2+1 відповідно проти команди Хау. Перемога дозволила колективу Емері тимчасово піднятися на шосту сходинку у турнірній таблиці.

Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед 3:0

Голи: Ремзі, 11, Воткінс, 64, 83

Астон Вілла: Мартінес — Янг, Конса, Мінгс, Морено — Дендонкер, Луїз — Макгінн, Буендіа, Ремзі (Чамберс, 85) — Воткінс (Дуран, 90_

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 68) — Віллок (Лонгстофф, 68), Гімараес, Жоелінтон (Андерсон, 80) — Мерфі (Вілсон, 56), Ісак, Гордон (Альмірон, 56)

Попередження: Дуран — Шер