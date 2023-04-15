Англія

Три поєдинки чемпіонату Англії завершились.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги завершилось ще три поєдинки.

Евертон на Гудісон Парк зустрічався із Фулгемом.

У першому таймі команди обмінялись голами. На 22 хвилині Гаррісон Рід вивів гостей уперед, а Дуайт Макніл зрівняв рахунок згодом. На початку другого тайму Флугем знову вийшов уперед — гол на рахунку Вілсона. А на 69 забив Джеймс.

Евертон — Фулгем 1:3

Голи: Макніл, 35 — Рід, 22, Вілсон, 51, Джеймс, 69

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Паттерсон, 58), Кін, Тарковскі, Миколенко — Івобі, Гарнер, Гує (Девіс, 69), Макніл — Грей, Мопе (Сіммс, 74).

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Адарабіойо, Тете — Пальїнья, Рід (Лукич, 85), Вілсон, Перейра (Кейрні, 79), Вілліан (Боббі Рід, 79) — Джеймс (Вінісіус, 90).

Попередження: Гує, Грей, Миколенко, Адарабіойо

Вулвергемптон паралельно на Молінью зустрічався із Брентфордом.

На 27 хвилині дебютний гол за "вовків" записав на свій рахунок Дієго Коста. Це його перший м'яч в АПЛ з моменту гри за лондонський Челсі. А на 69 хвилині відзначився Хван Хі Чхан.

Вулвергемптон - Брентфорд 2:0

Голи: Коста, 27, Хван, 69

Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Тоті — Нуньєс, Гомес (Траоре, 73), Леміна (Нету, 89), Сарабія (Хван, 64) — Кунья (Буену, 89), Коста (Моутіньо, 73).

Брентфорд: Рая — Генрі (Годдос, 74), Мі, Піннок, Гікі (Баптіст, 74) — Єнсен (Янельт, 61), Норгорд, Дасілва (Дамсгор, 61), Шаде (Вісса, 61), Мбемо — Тоуні.

Попередження: Єнсен, Гомес.

Саутгемптон на домашньому полі зустрічався із Крістал Пелес.

Перший тайм завершився у нульову нічию. Але у другій половині зустрічі команда Роя Годжсона забила двічі. На 54 хвилині відзначився Езе, а на 68 той же Езе забив другий гол.

Саутгемптон — Крістал Пелес 0:2

Голи: Езе, 54, 68

Саутгемптон: Базуну — Мейтленд-Найлз, Бендарек, Белла-Котчап, Вокер-Пітерс — Волкотт (Дженепо, 62), Ворд-Праус, Лавія, Арібо (Онуачу, 62) — Сулемана (Армстронг, 80), Алькарас (Едозі, 80).

Крістал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Гуехі (Томкінс, 90+3), Андерсен, Ворд — Шлупп (Локонга, 86), Дукуре (Мілівоєвіч, 86), Езе — Аю (Матета, 90+3), Олісе, Едуар (Г'юз, 74).

Попередження: Лавія, Андерсен, Беднарек, Белла-Кочап.