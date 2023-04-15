Англія

Черговий дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті впевнено обіграти Лестер

Команда Хосепа Гвардіоли й чергові три очки в чемпіонаті заробила, і не стомилась перед матчем-відповіді проти Баварії.

Манчестер Сіті — Лестер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Лестер 3:1

Голи: Стоунз, 6, Голанд, 13 (пен.), 25 — Іхеаначо, 75



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт — Стоунз (Аканджі, 46), Родрі (Філліпс, 52) — Марез, Б. Сілва, де Брюйне (Палмер, 62), Гріліш (Гомес, 74) — Голанд (Альварес, 46).



Лестер: Іверсен — Фас, Сьюнджю, Суттар — Крістіансен (Томас, 46), Дьюзбері-Голл (Прат, 62), Ндіді (Дака, 87), Тілеманс (Менді, 62), Кастань — Варді (Іхеаначо, 46), Меддісон.



Попередження: Сьюнджю.