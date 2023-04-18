Англія

Англійський клуб зацікавлений у канадському футболісті.

Альфонсо Девіс привернув увагу Манчестер Сіті, повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, "міщани" влітку можуть зробити Баварії пропозицію про трансфер канадського футболіста. Також на захисника претендує Реал.

Невідомо, чи збирається Баварія розглядати варіант із продажем 22-річного футболіста.

Нинішнього сезону Девіс провів 25 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку чотири асисти.