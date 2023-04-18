Англія

Футболіста масово ображали у соціальній мережі, і це не вперше.

Після матчу між Арсеналом і Вест Гемом в АПЛ, який завершився з рахунком 2:2, у соціальній мережі Twitter почали ображати вінгера "канонірів" Букайо Сака.

Футболіст не зміг реалізувати пенальті, за що викликав багато негативних постів на свою адресу. Проте один з таких перетнув будь-яку межу. Один з користувачів, вірогідно, фанат Арсенала виклав картинку, на якій показано Сака з обличчям мавпи. Він підписав твіт: "Цей клоун коштував нам ліги".

Під постом інший користувач Twitter позначив столичну поліцію написавши, що повідомлення є злочином на ґрунті ненависті та расизмом. Обліковий запис особи, яка опублікувала повідомлення, не був доступний для загального перегляду — наразі його, схоже, видалено.

Поліція розпочала розслідування з цього приводу. Проте, на жаль, це не перший випадок, коли фанати ображали Сака. Після того, як він не забив пенальті за збірну Англії у фіналі чемпіонату Європи 2021 року, було щось схоже.

Відзначимо, що Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, маючи 74 залікові бали після 31 туру. Манчестер Сіті, який зіграв 30 матчів, має в активі 70 очків.