Англія

Українець повернувся до тренувань команди.

Олександр Зінченко може зіграти в наступному матчі проти Саутгемптона — повідомляє портал Talk Sport.

Український півзахисник пропустив поєдинок з Вест Гемом через травму. Відсутність була зроблена в цілях безпеки для здоров'я гравця.

Мікель Артета пояснив відсутність гравця так: "У нього була проблема з м’язами на фініші матчу на Енфілді минулого тижня, і він боровся з болем в завершальні кілька хвилин. Ми оцінили його, і він був недостатньо придатний для гри".

Футболіст повернувся до тренувань цього тижня і повинен зіграти наступного туру.