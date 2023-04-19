Англія

Тренер повів себе абсолютно ненормально по відношенню до футболістів.

У 2022 році тренер Джон Ємс очолював представника англійської Ліги 2 Кроулі Таун. Саме у тому році на усю Англію стало відомо, яка тренер відносився до своїх футболістів.

Гравців з Азії Ємс називав "терористами, смертниками та поїдавцями каррі", постійно використовував слово "нігер" на адресу темношкірих футболістів та застосовував інші принизливі слова.

Боси Кроулі певний час і не здогадувались, що винайняли таку людину. Коли до них дійшла інформація, Ємса звільнили.

Англійська футбольна Асоціація розпочала справу проти тренера. Спочатку незалежна комісія його відсторонила від футболу до 2024 року, але Англійська футбольна Асоціація оскаржила рішення.

Джон отримав три роки бану дискримінацію в англійському футболі, що є рекордним терміном відсторонення.