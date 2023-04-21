Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру АПЛ, який пройде 21 квітня і розпочнеться о 22:00.

Арсенал в рамках поєдинку тридцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Саутгемптон.

АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН

П'ЯТНИЦЯ, 21 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — CАЙМОН ГУПЕР.

Арсенал підходить до матчу на першій сходинці турнірної таблиці з 74 очками у 31 зіграному матчі. Цього достатньо, щоб обганяти Манчестер Сіті на чотири бали, втім у команди Хосепа Гвардіоли є матч у запасі. Два поспіль нічийних результати підопічних Мікеля Артети дозволили "містянам" наблизитись до них, тому тепер чемпіонський титул лондонців під великим питанням.

Ще більший розпач для Арсеналу саме те, як команда зіграла внічию. В обох іграх "каноніри" вели з рахунком 2:0 завдяки двом забитим голам на початку зустрічі, проте так і не змогли втримати перевагу, а в грі з Ліверпулем і зовсім могли програти.

Саутгемптон, своєю чергою, продовжує боротись за прописку в елітному дивізіоні за підсумками цього чемпіонату. Наразі "святі" йдуть на останній сходинці з 23 балами. До сімнадцятої рятівної позиції — чотири бали. Втім, гра проти Арсеналу — не найкраще місце для того, щоб розраховувати на бали.

В п'яти останніх матчах Саутгемптон зазнав чотири поразки та ще один раз зіграв внічию. Такі результати не дозволяють розраховувати на позитив у майбутньому. В матчі з Крістал Пелас, що відбувся нещодавно, команда провалила другий тайм, в якому пропустила двічі, що вирішило долю зустрічі.

Що стосується історії протистоянь між цими командами, то Саутгемптон доволі часто відбирає бали у Арсеналу. В останніх п'яти матчах було дві перемоги "святих" та нічийний результат.

Тренерський штаб Мікеля Артети не може розраховувати на Вільяма Саліба та Олександра Зінченка, що є ключовими виконавцям в захисній ланці.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Томіясу, Ель-Ненні, Саліба — Ларіос, Адамс, Салісу, Мейтленд-Найлз

Під питанням: Зінченко — Оршич, Лівраменто

Поточна форма:

Історія протистоянь: