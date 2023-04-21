Англія

Українець буде допомагати своїй команді з перших хвилин.

У рамках 32 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на Емірейтс прийматиме Саутгемптон.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета досить несподівано вирішив випустити у старті команди Олександра Зінченка. Раніше була від нього інформація, що українець цю гру пропустить. Візаві Артети Рубен Селлес обрав схему 4-4-2 із Армстронгом та Волкоттом на вістрі атаки.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Волтерс, Ківьор, Жоржиньйо, Сміт-Роу, Вієйра, Нельсон, Троссар, Нкетіа.

Саутгемптон: Базуну — Перро, Белла-Кочап, Беднарек, Вокер-Пітерс — Ельюнуссі, Лавія, Ворд-Праус, Алькарас — Армстронг, Волкотт.

Запасні: Маккарті, Арібо, Армстронг, Діалло, Лянко, Онуачу, Оршич, Чалета-Цар, Сулемана.

Матч між Арсеналом та Саутгемптоном розпочнеться 21 квітня о 22:00 за київським часом.